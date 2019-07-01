Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности МТИ Банка на уровне «ruB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций и корпоративного управления, уязвимой позицией по капиталу, невысокими показателями рентабельности и качества активов, а также приемлемой ликвидной позицией», — поясняется в релизе «Эксперт РА» .

МТИ Банк зарегистрирован в Москве, работает на базовой лицензии. Ключевые направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса, а также конверсионные операции и межбанковское кредитование.

Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительные конкурентные позиции банка на рынке и узкую клиентскую базу, указывают аналитики. Также для кредитной организации характерна низкая диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска.

Для банка характерно поддержание высоких значений нормативов достаточности капитала (Н1.0 на 1 июня 2019 года — 34,2%, значение Н1.2 равно 33,4%), тем не менее агентство отмечает невысокий запас абсолютного размера капитала банка над регулятивным минимумом с учетом риск-профиля бизнеса. На 1 июня величина собственных средств банка составила 376 млн рублей. В «Эксперт РА» уточняют, что акционеры банка предпринимают действия для увеличения капитала кредитной организации, такие как капитализация прибыли за 2018 год в полном объеме, безвозмездная помощь от собственников (до 40 млн рублей в течение 2019 года). При этом агентство отмечает рост показателей рентабельности бизнеса банка. Благодаря низкой стоимости фондирования (стоимость привлеченных средств физлиц и индивидуальных предпринимателей за I квартал 2019 года с переводом в годовое выражение составила 1,5%, средств юрлиц — 0,1%) банк поддерживает высокий уровень чистой процентной маржи. Тем не менее стабильно высокая доля расходов на обеспечение деятельности по отношению к нетто-активам сдерживает рост показателей эффективности деятельности банка.

Качество кредитного портфеля оценивается как невысокое, диверсификация по отраслям — как слабая. Текущий уровень имущественной обеспеченности ссудного портфеля приемлемый.

В числе прочего указывается, что для привлеченных средств банка исторически характерны повышенная волатильность и краткосрочный характер, ввиду этого значительный объем средств банк размещает в высоколиквидные и ликвидные активы. Также отмечаются повышенный уровень концентрации привлеченных средств на крупнейшей группе кредиторов и отсутствие рыночных источников дополнительной ликвидности.



Уровень корпоративного управления и организации бизнес-процессов в банке оценивается консервативно, в том числе из-за невыполнения им в срок намеченных планов по увеличению капитала путем размещения дополнительной эмиссии. Агентство обращает внимание на повышенные операционные и регуляторные риски, связанные с диспропорциями между наличными и безналичными оборотами по клиентским счетам и объемом активов банка.