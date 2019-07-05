Система отчислений в Фонд страхования вкладов (ФСВ) должна оставаться максимально простой для банков, заявил глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев. Он призвал не усиливать нагрузку на игроков.



1 июля Банк России опубликовал доклад для общественного обсуждения, в котором описаны два варианта изменений сумм страховых взносов в ФСВ. В первом случае устанавливается единая ставка для банков: 0,10% к единой расчетной базе, в которую входят средства на счетах юрлиц и граждан. Во втором случае предлагаются дифференцированные ставки: от 0,02% для счетов юрлиц и 0,15% для счетов физлиц.

«Есть две тенденции в мире — одна такая, что надо брать взносы со всего объема вкладов. Вторая теория гласит, что надо брать взносы только с той суммы, которая является застрахованной. Мы пока исходим из того, что в наших условиях система должна быть максимально простой, как автомат Калашникова. Не надо ее усложнять — лучше брать ее со всего объема вкладов, но пересчитать уровень ставок таким образом, чтобы совокупная нагрузка на банки не выросла», — сказал Исаев в кулуарах Международного финансового конгресса.

Он не уточнил, какая схема, на его взгляд, будет оптимальной для российского рынка, но подчеркнул, что она не должна увеличивать нагрузку на банки. Например, на тех, кто больше ориентирован на обслуживание компаний, — распространение страхования на юрлиц может сильно повлиять на бизнес отдельных игроков.

«Здесь надо не ошибиться и просчитать все математически. Посмотрим, что ответит нам банковское комьюнити и эксперты, — и уже тогда скажем, какая модель нам кажется окончательно в этом смысле более эффективной. Хотя у нас есть свое мнение, какая модель более правильная и рабочая, но я пока об этом не скажу, чтобы не создавать лишний ажиотаж», — подчеркнул Исаев. Он также не исключил, что ставки страховых взносов могут быть привязаны к рейтингу банка.

«Я являюсь сторонником того, что рейтинги должны учитываться при расчете уровня страховых взносов. Это правильно, иначе зачем они нужны», — резюмировал глава АСВ.