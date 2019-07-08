Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Эс-Би-Ай Банка на уровне «ВВВ-(RU)», прогноз — «стабильный».

Как поясняется в релизе АКРА , кредитный рейтинг отражает высокую вероятность оказания банку экстраординарной поддержки материнской структурой с достаточно высоким уровнем кредитоспособности.

Эс-Би-Ай Банк (ранее — ЯР-Банк) принадлежит японскому холдингу SBI Holdings, Inc., напоминают в рейтинговом агентстве.

Оценка собственной кредитоспособности Эс-Би-Ай Банка («bb») сформирована адекватной позицией по достаточности капитала, нейтральной оценкой риск-профиля и адекватной позицией по ликвидности и фондированию при среднем бизнес-профиле.

В релизе отмечается, что оценка бизнес-профиля банка определяется его невысокой долей на банковском рынке России, прозрачной структурой собственности и приемлемым качеством управления. Кроме того, агентством учтено влияние продолжающейся в настоящее время трансформации банка (в связи с изменениями в его структуре собственности и бизнес-модели) на диверсификацию операционного дохода, а также на оценку его стратегии.

«Согласно утвержденной в 2018 году стратегии развития, основным направлением деятельности банка станет предоставление высокотехнологичных услуг по кредитованию и комплексному обслуживанию корпоративных клиентов в сегментах малого и среднего бизнеса, а также розничного сегмента с акцентом на отдельные клиентские ниши. Стратегия также предусматривает активный рост объемов кредитования и клиентской базы в рамках обозначенных направлений. Вместе с тем эффективность разработанной банком стратегии может быть оценена только в перспективе по результатам ее реализации», — говорится в релизе.

