Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об установлении штрафов до 50 тыс. рублей для работодателей, препятствующих праву работника на смену банка, в который переводится его зарплата.

Согласно проекту, за такое правонарушение может быть вынесено предупреждение или наложен штраф на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, на юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Законопроект также увеличивает срок предупреждения работником работодателя о выборе зарплатного банка до 15 календарных дней с пяти рабочих дней.

Опрос: большинство россиян не волнует проблема «зарплатного рабства» При этом почти половина опрошенных даже не знают, что у них есть право выбора.

Кроме того, вводятся дополнительные гарантии для людей, желающих выбрать банк, в котором они будут получать зарплату, отмечал ранее премьер-министр Дмитрий Медведев. Сейчас, по его словам, кредитную организацию, в которую переводится зарплата работника, обычно выбирает работодатель.