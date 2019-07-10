Генеральный директор «Росгосстраха» Николаус Фрай в ближайшее время передаст полномочия новому руководителю компании — бывшему генеральному директору «ВТБ Страхования» Геннадию Гальперину, назначенному главным исполнительным директором страховщика. Об этом сообщает пресс-служба материнского банка «Росгосстраха» «Открытие».



«Геннадий Гальперин приступил к работе в «Росгосстрахе» в качестве главного исполнительного директора компании. В должность генерального директора ПАО СК «Росгосстрах» он вступит после завершения предусмотренной законодательством процедуры согласования и утверждения», — говорится в сообщении.