Для более эффективной борьбы с коррупцией необходимо открыть следователям доступ к банковской тайне на стадии доследственных проверок, рассказал в интервью «Известиям» председатель Следственного комитета России (СК) генерал юстиции Александр Бастрыкин. По его мнению, это повысит эффективность борьбы с коррупцией.

«В связи с тем что широкое распространение получили факты, когда еще в период проведения доследственной проверки проверяемыми лицами предпринимаются активные действия по сокрытию принадлежащего им имущества, представляется необходимым внести изменения в статью 26 федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», наделив следователя полномочиями запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, не только по уголовным делам, но и по материалам доследственных проверок», — заявил Бастрыкин.

Также он добавил, что с учетом того что повышение эффективности работы по возмещению ущерба от коррупционных преступлений — это важное направление деятельности различных государственных структур: не только СК, но и Счетной палаты, Банка России, Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы, то решать их следует совместными согласованными усилиями.

«В соответствии с задачами, поставленными руководством страны, Следственный комитет ориентирован не на применение жестких уголовно-правовых мер в отношении субъектов предпринимательской деятельности, а на возмещение причиненного преступлениями ущерба», — подчеркнул Александр Бастрыкин.