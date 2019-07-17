Последняя пятница июля, скорее всего, будет «плохим днем» для рубля, сообщил «Российской газете» эксперт компании «Международный финансовый центр» Владимир Рожанковский. Это произойдет после заседания совета директоров Центробанка по денежно-кредитной политике 26 июля, считает он.

Так, в среду, 24 июля, в США выйдут важные цифры по внешнеторговому балансу США, которые могут стать еще одной точкой построения графика зависимости величины избыточного укрепления доллара от реальных перспектив победы в торговых войнах Трампа, пояснил эксперт.

В пятницу выйдут предварительные данные по ВВП США за II квартал, которые будут восприниматься в таком же ключе. «На наш взгляд, зависимость доллара к другим валютам будет усиливаться, что даст сигнал к возобновлению курсовой коррекции «американца». Это, в свою очередь, приведет к очередному витку усиления рубля, который может продвинуться вплоть до 61,90 рубля за доллар», — сообщил Рожанковский.

По его словам, после заседания совета директоров ЦБ 26 июля инвесторов может постичь разочарование.

«Так что последняя пятница июля, скорее всего, будет плохим днем для рубля, который развернется в обратную сторону», — заключил эксперт.



Эксперты оценили вероятность обвала рубля Это возможно только в случае введения США санкций или обвала цен на нефть, считают они.

«В базовом сценарии, предусматривающем коррекцию «зеленого» вплоть до 95 по индексу доллара DXY до конца июля, даже очень энергичные покупки ЦБ не смогут сломать «бычий» тренд в отечественной валюте. Хотя, конечно, же окажут сдерживающее влияние на темпы ее укрепления на пути к психологически значимой отметке 60 рублей за доллар», — прокомментировал эксперт.