Компания «Яндекс» разработала способ определения доходов пользователей своих сервисов и зарегистрировала соответствующий патент, сообщают «Известия» . Патент называется «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства».

Заработок будут определять по профессии пользователя. Это можно сделать, проанализировав данные GPS, окружающие звуки и определив, какими приложениями он пользуется. Данные о пользователях компания может собирать с помощью «Яндекс.Такси», Google.Maps, «Яндекс.Карты», «Яндекс.Почта», Uber, «Яндекс.Поиск», «Яндекс.Деньги», Gmail и других, указано в патенте.

При этом в «Политике конфиденциальности» корпорации указано, что она может не только самостоятельно использовать персональную информацию, но и передавать ее рекламодателям и другим партнерам. Также данные могут запросить любые регулирующие органы, правоохранители и другие государственные службы.

Законодательство о персональных данных не ограничивает возможности использования программных средств, пояснили «Известиям» в Роскомнадзоре и отметили, что сбор и дальнейшая обработка персонифицированной информации может осуществляться только на основании закрытого перечня правовых оснований, предусмотренных ст. 6 закона «О персональных данных», с соблюдением требований конфиденциальности и безопасности, а также с обеспечением локализации баз данных на территории России.

​Глава ФРИИ: россияне должны зарабатывать на своих персональных данных до 60 тыс. рублей в год Торговлю данными разрешат на определенных условиях.

По словам экспертов, на сбор материалов требуется получать согласие пользователя, которое может быть выражено галочкой, которую приложения предлагают поставить перед началом работы как знак принятия правил использования сервиса, а больше 90% людей не читают документы. При этом за поведением владельцев гаджетов следят многие корпорации. Например, многие замечали, что, если поговорить рядом со смартфоном о каком-либо товаре, в Facebook начинает появляться его реклама.