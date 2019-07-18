Средняя зарплата 10% работников с самым высоким уровнем дохода в 2019 году в 13 раз превысила среднюю оплату труда 10% сотрудников с самым низким уровнем дохода, говорится в докладе Росстата. Для сравнения, в 2000 году самые большие зарплаты превышали самые маленькие в 34 раза.

По данным ведомства, средняя заработная плата 10% сотрудников с самой высокой оплатой труда составила 157 206 рублей, они получают 33,1% общей суммы начисленной зарплаты. Средняя зарплата 10% самых низкооплачиваемых работников составляет 12 088 рублей, они зарабатывают 2,5% общей суммы начисленной зарплаты.

Размер начисленной зарплаты 21,9% работников организаций составляет от 35 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц, 21,6% — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, 6,3% — от 100 тыс. до 250 тыс. рублей, 0,8% работников получает в месяц больше 250 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в июне текущего года составила 49 840 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 7,1%, в первом полугодии 2019-го — на 7%, сообщал ранее Росстат.

