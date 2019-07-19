Сотрудники полиции пресекли в Подмосковье деятельность группы, специализировавшейся на незаконных банковских операциях. Об этом сообщается в пятницу на сайте МВД.

Установлено, что злоумышленники разработали схему осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере. Организованная группа использовала расчетные счета более чем 50 подконтрольных фирм и более чем 30 индивидуальных предпринимателей, привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег. Денежные средства на фиктивных основаниях перечислялись на ранее открытые и контролируемые группой банковские счета. После получения денег в наличной форме правонарушители передавали их «клиентам» за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы. Ежемесячный оборот составлял более 100 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В рамках крупномасштабной операции на территории Москвы, Московской области и Краснодарского края было одновременно проведено 23 обыска. В офисах организаций и по местам проживания фигурантов уголовного дела обнаружены и изъяты более 100 печатей, банковские карты, учредительные и бухгалтерские документы, электронные носители информации, денежные средства, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц.



Задержаны шесть организаторов, один из которых доставлен в Московскую область из Геленджика.

