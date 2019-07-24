Банк России в I и II кварталах 2019 года зафиксировал практически двукратное сокращение жалоб по ОСАГО по сравнению с аналогичном периодом годом ранее. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния.



«Если посмотреть жалобы, которые поступают в Центральный банк, то за первый и второй квартал 2018 года было свыше 16 тысяч жалоб в каждый квартал. В первый и второй квартал этого года уже меньше: 10 тысяч в первом квартале, во втором квартале — 8,6 тысячи, то есть снижение практически в два раза», — отметил Габуния.

По его словам, половина жалоб связана с изначально неправильно установленным коэффициентом «бонус-малус», еще 23% жалоб касаются качества урегулирования.

В связи с сокращение жалоб Габуния подчеркнул, что ситуация движется в правильную сторону.