Уровень бедности в России по итогам II квартала, вероятнее всего, снизится в том числе из-за замедления сокращения роста реальных доходов населения, сообщили ТАСС в Счетной палате (СП).

«Вероятнее всего, уже во II квартале уровень бедности должен снизиться, в том числе в связи с тем, что сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения во II квартале составило всего 0,2% против 2,5% в I квартале», — пояснили в СП.

«Рост уровня бедности в I квартале и дальнейшее его снижение к IV кварталу — типичная ситуация для российской экономики, обусловленная сезонными колебаниями уровня доходов населения», — отметили в ведомстве.