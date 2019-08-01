Объединение банков группы «Зенит» завершится в середине 2020 года. Об этом объявили в четверг в одноименной головной кредитной организации.

Исторически в группу входили пять банков: «Зенит», Липецккомбанк, Спиритбанк, «Зенит Сочи» и «Девон-Кредит». Программа интеграции предполагает, что к концу 2019 года Липецккомбанк и банк «Девон-Кредит» объединятся с банком «Зенит». Интеграция банка «Зенит Сочи» и Спиритбанка состоится в мае 2020 года.

«Банковская группа реализует задачу по построению конкурентоспособного и финансово устойчивого банковского бизнеса. Цели проекта интеграции — повысить эффективность за счет унификации бизнес-модели, выстраивания качественных процессов, синхронизации продуктовых линеек и оптимизации инфраструктуры, включая IT. Общий бренд даст возможность позиционировать банк как крупного федерального игрока финансового рынка. Это позволит аккумулировать ресурсы для дальнейшего развития бизнеса», — поясняют в «Зените».

В банке обещают, что «клиенты получат оптимальную линейку выгодных продуктов и услуг, которые будут конкурировать с лучшими предложениями на рынке». Там также ожидают, что «процессы взаимодействия внутри банка после интеграции станут быстрее и качественнее, что скажется на уровне сервиса и удовлетворения клиентов от обслуживания в банке».

Банк рассчитывает упрочить свои позиции на рынке после объединения. «Слоган интеграции — «Надежность на общем основании» — отражает стремление банка к лучшим практикам управления финансовой организацией федерального масштаба и поддержку акционера, чье имя говорит само за себя», — подчеркивают в «Зените», напоминая, что ключевым акционером банка выступает компания «Татнефть».



«В 2017 году банк «Зенит» сформулировал свою стратегию — универсального, прибыльного для акционера, удобного и надежного для клиентов банка. Мы движемся к поставленным в стратегии целям. Единый банк с единым брендом — это возможность более гибко реагировать на изменения рынка и запросы клиентов. Мы рассчитываем на значительный стратегический эффект от управления единым банком», — комментирует председатель правления банковской группы «Зенит» Олег Машталяр.