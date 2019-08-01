Выручка компании «ВымпелКом» (мобильный бренд «Билайн») во II квартале 2019 года составила 72,6 млрд рублей. Как следует из сообщения холдинговой компании Veon по бизнес-единице «Россия», в годовом исчислении объем общей выручки «Билайна» остался на прежнем уровне.

Продажи оборудования и аксессуаров составили 6,9 млрд рублей, увеличившись на 20% за счет расширения сети монобрендовых магазинов.

Сервисная выручка в мобильном сегменте снизилась на 1,1%, до 57 млрд рублей, вследствие негативного воздействия повышения НДС с 18% до 20% и отмены внутрисетевого роуминга.

«Значительный рост в части дополнительных сервисов, продаж контента и выручки от мобильных финансовых сервисов произошел на фоне снижения выручки в сегменте голосовых услуг за счет продолжения конкурентной ценовой борьбы на протяжении всего квартала. Притом что объемы передаваемых мобильных данных продолжали существенно расти, на рост выручки оказала негативное влияние продолжающаяся ценовая борьба», — указано в релизе Veon.

База клиентов мобильного сегмента сократилась по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года на 3,7%, до 54,3 млн, в значительной степени вследствие сокращения продаж через альтернативные каналы дистрибуции после расширения сети монобрендовых магазинов «Билайн». Также за отчетный период было отмечено снижение на 30% числа клиентов-«мигрантов».

В то же время в сообщении говорится, что «показатель оттока клиентов продолжил улучшаться на фоне предыдущего квартала. К IV кварталу ожидается реальный прирост числа клиентов как следствие продолжающегося с последнего квартала 2018 года изменения основ модели дистрибуции и эффекта базы показателей. Как первые проявления этого процесса можно отметить прирост базы абонентов приблизительно на 100 тыс. во II квартале 2019 года по сравнению с I кварталом 2019 года».

Показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя) в мобильном сегменте увеличился на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что, в частности, было обусловлено сокращением числа клиентов с низким ARPU.

В числе прочего сообщается, что сервисная выручка в мобильном сегменте для клиентов В2В увеличилась на 2,4%.

Общая выручка в фиксированном сегменте во II квартале 2019 года увеличилась за счет продолжающихся улучшений в сегментах В2С и В2В. Сервисная выручка в фиксированном сегменте сократилась на 4,9% в основном за счет снижения приблизительно на 0,4 млрд рублей сервисной выручки от транзитного трафика.

Показатель EBITDA без учета влияния введения стандарта МСФО 16 снизился на 2,1% по сравнению с показателями аналогичного периода предыдущего года, до 26,7 млрд рублей, в основе лежало снижение выручки.



Капитальные затраты за вычетом затрат на лицензии (без учета влияния введения стандарта МСФО 16) выросли на 13,8%, до 15,2 млрд рублей, в результате увеличения инвестиций в сеть и инвестиций, связанных с «законом Яровой». Во II квартале 2019 года число базовых станций 4G было увеличено на 50%. «Инвестиционные планы исполнения «закона Яровой» реализуются в полном соответствии с законодательными требованиями», — добавляют в Veon.

