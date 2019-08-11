Tele2 первым в российском телекоме запустил LTE-роуминг на Кубе. Путешественникам теперь доступен высокоскоростной мобильный Интернет в сети 4G на острове Свободы, сообщает пресс-служба оператора.

«Сократить расходы на мобильный Интернет можно с помощью услуги «Безлимитный Интернет за границей». Опция позволяет клиентам Tele2 свободно пользоваться услугами передачи данных в зарубежных поездках и не опасаться непредвиденных расходов на связь», — говорится в релизе.

Абонентская плата составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в Сеть. Если клиент не пользуется Интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается. Подключение опции бесплатно.

Путешественники смогут позвонить с Кубы в любую точку мира за 65 рублей в минуту, столько же будут стоить входящие звонки. Отправка СМС обойдется в 12 рублей.