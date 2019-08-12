Тенденции структурных изменений в российской экономике за последние пять лет лишь частично можно оценить как благоприятствующие ускорению роста производительности труда на уровне экономики в целом. Об этом говорится в очередном выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе» от экспертов из НИУ «ВШЭ».

На основе данных Росстата они подсчитали, что объемы экономики за прошедшие пять лет относительно первого полугодия докризисного 2014 года увеличились всего примерно на 2%, при этом ее структура заметно изменилась.

В I квартале 2019 года максимальными темпами (от 10% до 15%) относительно I квартала 2014 года выросли такие крупные сектора, как добыча полезных ископаемых (прирост на 12,6%) и финансовая деятельность (13,3%), а также менее крупные сегменты экономики, например сельское хозяйство (прирост на 10,9%), культура и спортивно-досуговый сектор (10,9%) и прочие услуги, включающие бытовой ремонт и услуги для населения, не отнесенные к другим группировкам (15%). Довольно высокие темпы роста (близкие к 10% за пять лет) показали сектора государственного управления и транспортировки и хранения. Обрабатывающие производства за пять лет выросли на 4,4%.

Наиболее сильный спад (13—15% за пять лет) показали сектора торговли и водоснабжения и утилизации отходов. Темпами, близкими к минус 9%, падала деятельность домашних хозяйств, а также предоставление информации и связи. На 3,5% уменьшились за пять лет объемы выпуска в секторе высококвалифицированных услуг, куда, помимо прочего, включены и научные исследования.

Экономисты обращают внимание и на динамику выпуска в высокотехнологичных секторах российской экономики (в этот показатель Росстат включает отдельные подотрасли разных отраслей). В 2016 году его прирост составил 10,1% год к году, в 2017-м он замедлился до 5%, в 2018 году было сокращение на 4,9%, а в январе — июне 2019 года — на 11,5%, следует из обзора. В целом по итогам текущего года объем выпуска в хайтеке может сократиться на 2,7% по сравнению с 2015-м (данные за 2014 год отсутствуют).

С учетом разного удельного веса секторов в произведенном ВВП их роль как драйверов экономической динамики в прошедшие пять лет различна. Основные двигатели роста — добыча полезных ископаемых, государственное управление и транспортный сектор — внесли вклад в прирост ВВП в размере 2,7 процентного пункта. Еще 1 п. п. в совокупности добавили обрабатывающая промышленность и финансы. В целом получается 3,7 п. п. прироста ВВП за счет вышеперечисленных секторов. Однако падающая торговля внесла отрицательный вклад в размере минус 1,6 п. п., что вывело итоговый результат за пятилетку на 2% прироста экономики в целом (доли остальных секторов с положительным и отрицательным вкладом намного меньше и погашают друг друга).

Профессиональные прогнозисты ухудшили ожидания по темпам роста российского ВВП По сравнению с предыдущим опросом, который проводился три месяца назад, консенсус-прогнозы по росту ВВП снизились на 0,2 п. п. почти для всех лет.

Эксперты ВШЭ провели панельное эконометрическое исследование взаимосвязи отраслевых темпов роста совокупной факторной производительности и выпуска в 2000—2014 годах по 43 странам для выделения секторов, являющихся драйверами экономического роста. Согласно выводам исследователей, драйверами роста общеэкономической производительности (а значит, и роста подушевого ВВП) в странах с высоким уровнем подушевого дохода являются обрабатывающая промышленность, транспорт, сельское хозяйство, а также добывающие отрасли, которые в развитых экономиках демонстрируют явно выраженный эффект влияния масштаба выпуска на рост совокупной факторной производительности. В странах со средним уровнем подушевого дохода, в число которых входит Россия, такими секторами-драйверами выступают обрабатывающая промышленность, торговля, транспорт и финансовые услуги.

«Таким образом, тенденции структурных изменений в российской экономике за последние пять лет лишь частично можно оценить как благоприятствующие ускорению роста производительности труда на уровне экономики в целом; ряд важных секторов отстает. К плюсам можно отнести относительно быстро растущие сектора финансов и транспортных услуг, к минусам — резкое падение торговли (что связано с падением реальных доходов населения, а также с распространением интернет-торговли), относительно медленно растущий сектор обрабатывающей промышленности в целом и снижающийся выпуск хайтека», — заключают эксперты ВШЭ.



Помимо секторов, выделенных на основе эконометрических расчетов, они относят к долгосрочным драйверам роста те сектора экономики, которые связаны с воспроизводством человеческого капитала и проведением научных исследований. «Измерение производительности труда в них связано со значительными трудностями, но их значимость для экономического роста трудно переоценить. Однако… за последние пять лет эти отрасли не были в числе лидеров по увеличению объемов предоставляемых услуг (в частности, образование, здравоохранение)», — обращают внимание экономисты.