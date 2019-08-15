Доля универсальных банков на российском рынке сокращается, а специализированных и банков без выраженной бизнес-модели — растет, при этом самой распространенной у специализированных банков стала модель «банка-кошелька». Об этом говорится в исследовании , опубликованном на спецпортале Центробанка «Эконс».

Проанализированы были бизнес-модели более чем 1 тыс. банков в период с июля 2007 года по сентябрь 2018-го. Из расчетов были исключены Сбербанк и ВТБ из-за их сильного влияния на показатели всего банковского сектора.

Автор исследования — руководитель спецпроектов Econs.online Дмитрий Мирошниченко определяет бизнес-модель банка как его продуктовую линейку, отражением которой является структура баланса. Если у банка широкий набор продуктов для клиентов, можно говорить о его универсальности. Банки специализированного типа автор исследования разделил в соответствии с пятью бизнес-моделями: «Население-Предприятия» (основную часть привлеченных средств составляют депозиты физических лиц, а основную часть активов — кредиты предприятиям), «Корпоративный банк» (в обязательствах преобладают привлеченные средства организаций, а в активах — корпоративные кредиты), «Расчетный центр» (специализация на привлечении средств организаций и размещении их в денежные средства), «Инвесткомпания» (специализация на вложениях в ценные бумаги) и «Розничный банк» (активность на рынке депозитов физлиц, в активах преобладают розничные кредиты).

Если показатели банка не соответствуют ни одной из перечисленных моделей, то он отнесен к третьему типу кредитных организаций — без выраженной бизнес-модели. Это может означать, что банк либо не имеет устойчивой клиентуры, либо зарабатывает на специфических операциях (например, валютных), не стремясь продавать своим клиентам такие традиционные банковские продукты, как кредиты и депозиты.

Универсальная модель предполагает продажу депозитов и кредитов как населению, так и компаниям. Значительный рост спроса на эти продукты возможен при динамично растущей экономике, а при ее торможении возникает проблема качества клиентов, объясняет Мирошниченко.

По его данным, после 2014 года процесс сокращения числа банков, придерживающихся универсальных моделей, резко ускорился. Если с 2007 по 2013 год к универсальным можно было отнести примерно каждый второй банк и их доля за этот период почти не изменилась (53% и 52% соответственно), то к 2018 году — уже примерно каждый третий (35%). Часть банков переходила к специализированным моделям, а более значительная часть оставалась без какой-либо выраженной модели ведения бизнеса: в 2013 году в эту категорию попадал чуть менее чем каждый пятый банк, в 2018-м — чуть более чем каждый четвертый.

Доля банков со специализированными бизнес-моделями за последние пять лет возросла с 30% до 39%, и вместе с этим начала расти их значимость для банковской системы в целом. Под значимостью в исследовании понимается доля в обязательствах банковской системы (без учета Сбербанка и ВТБ): эта доля у специализированных банков возросла с трети в 2014 году до почти половины (48%) в 2018-м. Однако перепрофилирование происходило не всегда удачно.

Например, после кризиса 2008—2009 годов существенно выросла популярность модели «Население-Предприятия». Это можно связать с вымыванием корпоративной клиентуры и попытками банков заместить деньги юридических лиц за счет агрессивного привлечения средств населения. Но в 2015—2017 годах произошел перелом, вызванный массовым отзывом лицензий у кредитных организаций, привлекавших депозиты физлиц и размещавших эти средства в корпоративные кредиты низкого качества.

Неустойчивой оказалась и бизнес-модель «Корпоративного банка»: за последние пять лет доля придерживающихся ее банков уменьшилась почти вдвое, а в целом за 11 лет — в 2,6 раза. Однако одновременно с этим значимость банков с такой моделью возросла: их доля в пассивах системы увеличилась с 9% до 22%. Это может означать, что модель корпоративного банка оказалась жизнеспособной только для тех, кто обслуживал крупных клиентов, полагает автор исследования.

Часть банков, отошедшая от корпоративной модели, постаралась развить розничный бизнес, а часть превратилась в «банки-кошельки»: после 2013 года произошел более чем двукратный рост доли банков, придерживающихся модели «Расчетного центра». В 2018 году она оказалась самой популярной из всех специализированных бизнес-моделей.

Также отмечается, что, несмотря на рост доли банков без выраженной модели, их значимость для банковской системы в последние годы упала более чем втрое, до 6,6%.

«Сокращение платежеспособной клиентуры особенно сильно ударило по малым и средним кредитным организациям, а переток клиентской базы в крупные банки привел значительную часть более мелких к окончательной потере устойчивой бизнес-модели. В группе средних банков произошел значительный, в 1,6 раза, рост удельного числа банков без выраженной модели, в группе малых банков — в 1,3 раза», — говорится в обзоре.



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