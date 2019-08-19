По закону должнику нельзя звонить чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц

Письменное согласие заемщика на увеличение частоты общения с коллекторами, которое кредиторы в ряде случаев просят подписать при выдаче кредита, не имеет юридической силы и на дает права коллекторским агентствам звонить гражданам чаще, чем положено по закону. Об этом говорится в официальном письме-разъяснении Федеральной службы судебных приставов, сообщает ТАСС со ссылкой на имеющуюся копию документа.

Ранее комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам направил письмо директору ФССП Дмитрию Аристову с просьбой проверить информацию о случаях подобных нарушений со стороны кредиторов и в случае ее подтверждения принять меры по борьбе с этими нарушениями.

«Заключение такого соглашения с заемщиком о частоте взаимодействия до наступления факта просрочки исполнения обязательства не имеет юридической силы, поскольку противоречит требованиям закона, нарушает права и законные интересы граждан — потребителей рынка финансовых услуг, посягает на публичные интересы, умаляет человеческое достоинство должника», — говорится в документе.

В письме также отмечается, что ФССП с 2017 года выявляет случаи, когда микрофинансовые организации пытаются обойти нормы закона о коллекторской деятельности: на этапе выдачи микрозайма они получают письменное согласие заемщика, чтобы коллекторские агентства при просроченной задолженности могли звонить ему чаще, чем это установлено законом. За два с половиной года, по данным ФССП, выявлено более 2,8 тыс. фактов заключения подобного рода соглашений. При этом, как говорится в документе, на эти договоры при возврате задолженностей ссылались как сами МФО, так и привлекаемые для работы с должниками юридические лица, деятельность которых контролирует ФССП.

Сенаторы просят главу ФССП проверить данные об уловках банков в обход закона о коллекторах Некоторые кредиторы пытаются обойти нормы закона еще на этапе выдачи кредита.

«Выявлено 792 факта осуществления взаимодействия на условиях, установленных соглашениями и нарушающих требования закона о коллекторской деятельности, по ним возбуждены административные дела. Судами с назначением административного штрафа вынесено 786 решений, пяти организациям вынесены предупреждения, одной объявлено устное замечание», — отмечают в ФССП.

Кроме того, как указано в письме, за неоднократное подобное нарушение требований закона о коллекторской деятельности компании «Константа», «Финколлект» и «Агентство ликвидации долгов» исключены из госреестра юридических лиц, осуществляющих работу по возврату просроченной задолженности.

Поводом для письма сенаторов в ФССП стал в том числе материал газеты «Коммерсант» от 19 июня, где поднимается данная проблема. По информации газеты, в частности, Кредит Европа Банк включил в заявку на предоставление потребительского кредита пункт, заранее устанавливающий частоту взаимодействия при возникновении просрочки. Таким способом банк устанавливает за собой право звонить клиенту при пропуске платежа почти в четыре раза чаще, чем разрешено законом (30 раз в месяц вместо восьми раз), пишет издание.

Коллекторские агентства в России с 1 января 2017 года начали работать по новым правилам. Осуществлять коллекторскую деятельность с того момента разрешено только компаниям, включенным в госреестр, который начала вести Федеральная служба судебных приставов России. Закон установил максимальное количество звонков и СМС-сообщений должнику в течение дня, недели и месяца. Теперь общаться с должником можно только в рабочие дни с 08:00 до 22:00 по местному времени, а в выходные дни — с 09:00 до 20:00. При этом запрещается лично встречаться с должником более одного раза в неделю, а общаться по телефону более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.

