Законопроект, который наделит попавшие под санкции российские компании правом переводить судебные споры с иностранными контрагентами в Россию, противоречит Конституции, а его принятие может привести к ухудшению инвестиционного климата в России, считают в Центробанке, передает «Интерфакс» . Это говорится в отрицательном отзыве Банка России на поправки, которые уже прошли в Госдуме первое чтение.

Положения законопроекта противоречат статье 15 Конституции, в соответствии с которой общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры России являются составной частью ее правовой системы, напомнили в ЦБ. «При этом если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора», — говорится в отзыве. К международным договорам России относится в том числе договор о взаимном признании и исполнении иностранных арбитражных решений (Конвенция ООН, Нью-Йорк, 10 июня 1958 года), напомнил регулятор.

Принятие этого закона может негативно повлиять на заключение иностранными компаниями инвестиционных контрактов с российскими гражданами и компаниями, в том числе с теми, кто не находится под санкциями, а также может ухудшить ситуацию с привлечением иностранного финансирования на российские проекты, предупредили в ЦБ.

Даже если этот закон будет принят, он не сможет запретить иностранным контрагентам российских компаний, которые попали под санкции, обращаться в иностранные суды, а решение иностранного суда будет обязательно к исполнению на основании международных договоров, отмечает регулятор. Если же попавший под санкции гражданин или компания обратится в российский суд с требованиями о прекращении судебного разбирательства в иностранном суде, этот иск не помешает иностранному суду продолжить рассмотрение дела по существу, считают в ЦБ.

Отзыв подписала первый зампред Банка России Ксения Юдаева.