Приток клиентов в сектор микрокредитования остановился, говорится в обзоре, подготовленном бюро кредитных историй «Эквифакс».

Как отмечают в БКИ, в течение четырех последних лет рынок микрокредования демонстрировал устойчивую тенденцию к росту объемов выдаваемых займов: рост объема портфеля за период с 2016 года по настоящее время составил 145%. По итогам первого полугодия 2019 года объем портфеля превысил 127 млрд рублей. При этом объем работающего портфеля меньше практически на треть и составляет немногим более 91 млрд рублей, то есть уровень дефолтной задолженности приближается к 30%.

На этом фоне в течение первого полугодия 2019 года выдачи новых займов в данном секторе приостановили свой взрывной рост и сохраняются на уровне IV квартала прошлого года. Ранее в истории подобных трендов не отмечалось, подчеркивают в «Эквифаксе».

Объем выдачи микрозаймов сократился впервые с 2017 года Из-за вводимых ЦБ ограничений меняется продуктовая линейка МФО в пользу займов с более высокой средней суммой.

«Подобное падение вызвано, скорее всего, одновременно несколькими причинами: действиями регулятора по ограничению выдаваемых займов, отказом от выдачи краткосрочных и самых рискованных PDL-займов, а также прекращением перетока клиентов из банковского сектора в сектор микрофинансового рынка», — рассуждают эксперты БКИ.

Так, если на протяжении последних пяти лет доля (и число) клиентов микрофинансовых организаций постоянно увеличивалась, то с начала 2019 года приток клиентов в сектор микрокредитования остановился и зафиксировался на уровне 12% от всего числа потребителей, имеющих заемные средства. В «Эквифаксе» полагают, что при сохранении подобного тренда данный сегмент рынка будут ждать существенные изменения: от миграции крупнейших МФО в сторону банков в части кредитных процедур до полного отказа от отдельных видов займов (в первую очередь PDL — займов до зарплаты) и прекращения кредитования микрофинансистами наиболее рисковых клиентов.



Следствием подобных изменений являются снижение полной стоимости кредита (ставка по займу, рассчитанная по алгоритму Центрального банка) с 530—540% до 440% годовых по итогам II квартала 2019 года, а также рост среднего срока выданного займа с трех до четырех-пяти месяцев и увеличение средней суммы до 14 тыс. рублей при средней сумме в течение длительного времени 12 тыс.