Более 70% предпринимателей перед тем, как предложить соискателю место, изучают его страницу в социальных сетях. Об этом свидетельствуют результаты имеющегося в распоряжении ТАСС опроса, проведенного VK Business (платформой для развития бизнеса в социальной сети «ВКонтакте») и исследовательской компании ResearchMe среди 410 человек.

«Больше 70% опрошенных проверяют социальные сети соискателей: подписки на профессиональные сообщества, наличие рабочих контактов и выложенные фотографии. При этом 67% бизнесменов просят указать ссылки на профили в резюме. А для 22% работодателей соцсети кандидатов являются решающим фактором — они смотрят страницы, когда не знают кого выбрать», — указывают авторы исследования.

Большинство предпринимателей (76%) заявили, что смотрят, о чем публично пишут сотрудники и соискатели в социальных сетях, при этом каждый четвертый контролирует только то, что касается его компании или работы, 13% — следят за всеми публичными действиями своих сотрудников, остальных не интересует, как ведут себя их работники в социальных сетях.

Кроме того, аналитики выяснили, насколько сложно находить новых сотрудников и каких специалистов сегодня не хватает бизнесу в России. Большинство опрошенных (93%) признались, что испытывают трудности при поиске людей в команду. При этом больше половины (53%) уверены, что причина в чрезмерном количестве неквалифицированных работников на рынке труда. Еще 38% заявили, что нужных специалистов просто не хватает, а четверть уверены — зарплатные ожидания подходящих кандидатов слишком высоки. И только 17% утверждают, что им не хватает необходимых навыков для рекрутмента.

Каждый четвертый предприниматель ищет специалистов из области продаж. Среди наиболее востребованных также оказались официанты, бармены, повара, пекари, продавцы и другие профессионалы из сферы услуг. Их постоянно набирают 19% бизнесменов. Также часто ищут кадры в области производства (16%), маркетинга, рекламы, PR (12%), финансов и бухгалтерии (11%). Замыкают пятерку лидеров административный персонал, IT-специалисты и разработчики — по 10% соответственно.