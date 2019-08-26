IV Московский финансовый форум пройдет 12 и 13 сентября 2019 года в Центральном выставочном зале «Манеж». Тема мероприятия — «Российская экономика: возможности для опережающего развития».

На дискуссионных площадках форума участники обсудят вопросы повышения конкурентоспособности экономики, реализации национальных проектов, эффективности налоговой политики, совершенствования мер государственной поддержки, развития финансовых рынков, стимулирования предпринимательской активности и другие актуальные темы.

В первый день работы IV Московского финансового форума состоятся 16 деловых сессий. Представители экспертного сообщества, бизнеса и власти обсудят пути развития российской экономики на ближайшие годы, уделив особое внимание вопросам реализации национальных проектов. В частности, будут затронуты вопросы валютного регулирования, предпринимательской активности, цифровизации социальной сферы, производительности труда. Сессия «Перспективы российской экономики и финансовых рынков» впервые пройдет в формате бизнес-завтрака при поддержке Bloomberg. Также пройдут сессии по темам: «Оптимизация механизмов государственных закупок», «Влияние инвестиционного климата на финансы и экономику города», «Концепция открытости получения мер господдержки: механизмы реализации и эффективности привлечения частных инвестиций в проекты с участием государства» и другие.

Во второй день форума пройдут 13 деловых сессий. Мосфинфорум откроет пленарная сессия «Экономические реформы в России: эволюция и сегодняшние приоритеты». Представители власти и бизнеса обсудят основные этапы развития российской экономики и актуальные реформы для страны на сегодняшний день. На мероприятии будут представлены первые результаты эксперимента по введению налога на профессиональный доход на деловой сессии «Специальный налоговый режим для самозанятых: итоги и возможности расширения». Также пройдут сессии «Управление по целям: опыт национальных проектов и реформирование государственных программ», «Создание условий самореализации и раскрытия талантов как фактор социально-экономического развития», «Федеральное казначейство — новые правила и новые возможности» и другие.

Генеральный спонсор Московского финансового форума — группа ВТБ. Главные спонсоры — «АЛРОСа», Сбербанк и Газпромбанк. Форум проходит при поддержке госкорпорации «Ростех».