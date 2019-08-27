Минтруд предлагает обязать Пенсионный фонд России (ПФР) частично оплачивать пенсионерам Крайнего Севера проезд до места отдыха, даже если оно находится за границей, сообщает «Коммерсант» .

Сейчас ПФР оплачивает проезд до места отдыха пенсионерам, получающим страховые пенсии по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Такая возможность предоставляется раз в два года, если речь идет о поездках в пределах территории России. Оплата льготникам проезда за границу не предусматривается, уточняет Минтруд, поэтому территориальные органы ПФР отказывают пенсионерам в таких обращениях. Отдыхавшие за границей льготники в 99% случаев успешно оспаривают отказы фонда в выплате компенсаций. Минтруд и предлагает закрепить соответствующую норму в законодательстве.

Общая сумма расходов ПФР по этому направлению должна составить примерно 180 млн рублей в год. Теоретически отсутствие необходимости оспаривать отказ в компенсации в суде может увеличить число пенсионеров-льготников, желающих отправиться на зарубежный отдых, но очевидно, что произойдет это за счет отказа от внутрироссийских поездок и на общей стоимости льготы не скажется.