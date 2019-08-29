Олег Говорун назначен на должность гендиректора фонда сроком на три года

Генеральным директором Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства назначен Олег Говорун. Соответствующее распоряжение правительства, подписанное накануне премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано в четверг, 29 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

Как уточняется, Говорун назначен на указанную должность сроком на три года.

Полномочия Александра Плутника, возглавлявшего до этого Фонд защиты прав дольщиков, досрочно прекращены по его просьбе , свидетельствует другое распоряжение Кабмина.

Напомним, что Александр Плутник является гендиректором АО «ДОМ.РФ».

Олег Говорун 27 мая текущего года занял должность заместителя генерального директора «ДОМ.РФ». Плутник, комментируя назначение, уточнял, что Говорун займется вопросами взаимодействия с региональными органами власти, в том числе решением проблем обманутых дольщиков.

Говорун в 2013—2019 годах занимал должность начальника управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое в 2018 году преобразовано в управление администрации президента РФ по приграничному сотрудничеству. В 2012 году занимал должность министра регионального развития РФ.

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, ставший первой в России публично-правовой компанией, работает с октября 2017 года. Создан правительством РФ с целью урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками.