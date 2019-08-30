Средний срок накоплений на высшее образование детей при помощи программ накопительного страхования жизни (НСЖ) составляет около десяти лет, средняя сумма — почти 300 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные компании «Сбербанк страхование жизни».



Согласно исследованию, 16% клиентов планируют отложить деньги на высшее образование детей за пять лет. Почти половина клиентов — 48% от общего количества — заключают договор накопительного страхования на шесть — десять лет. Около трети собираются формировать накопления в течение 11—15 лет, а 4% — 16 и более лет.



При этом 84% клиентов по программам НСЖ хотят накопить на будущее образование детей 250—350 тыс. рублей. А 6% клиентов планируют отложить 350—450 тыс. рублей, еще 6% — 450—550 тыс. рублей. Около 1 600 договоров заключены для того, чтобы накопить на образование от 650 тыс. до 1 млн рублей. Средний ежемесячный взнос по программе детского накопительного страхования составляет около 3 тыс. рублей.

Чаще о необходимости копить деньги на высшее образование детей задумываются мамы: 72% договоров накопительного страхования заключили женщины, 28% — мужчины. Копить на образование начинают совсем молодые родители: 5% клиентов по этим программам еще не исполнилось 25 лет. Клиентов в возрасте 26—35 лет — 35%, а в возрасте 36—45 лет — 39%. Заключают договоры и люди более зрелого возраста: пятой части клиентов по этим программам от 46 до 55 лет, а около 800 договоров заключили люди старше 56 лет.

На образование сыновей копят несколько чаще, чем на будущее обучение дочерей: 45% и 41% от общего количества договоров НСЖ соответственно. При этом на будущее образование детей откладывают не только родители, но и ближайшие родственники: 15% договоров заключены в интересах внуков и племянников.

Активнее всего копят с помощью накопительного страхования жизни родители из Москвы — более 5 тыс. клиентов (15%), Московской области — почти 2,7 тыс. (8%), Краснодарского края — 1,5 тыс. (4%), Ростовской и Свердловской областей — примерно по 1 тыс. договоров (по 3% от общего количества). Род занятий клиентов, которые копят на образование детей, самый разный. Среди них — работники образовательной сферы, менеджеры, продавцы, водители, медработники, бухгалтеры, инженеры, а также домохозяйки и пенсионеры.