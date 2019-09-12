Центробанк готов вернуться к обсуждению отмены репатриации выручки в иностранной валюте к 2024 году, сообщила замдиректора департамента финансового мониторинга ЦБ Елена Шакина на Московском финансовом форуме.

«На сегодняшний момент есть понимание в лице Минфина и Центрального банка, что идет постепенная отмена репатриации валютной выручки в рублях к 2024 году. К 2024 году, анализируя, в каком состоянии будет рынок, бизнес и какое будет в принципе отношение к этому институту, готовы вернуться к обсуждению и глобальной отмены репатриации в иностранной валюте. Сейчас пока достигнута договоренность только в рублях», — сказала она.

Минфин предложил отменить уголовную статью за невозврат валютной выручки Необходимо обсудить со всеми регулирующими органами, включая ЦБ, и при необходимости внести изменения в другие статьи кодекса.

О рисках такой отмены говорить пока рано, потому что, «взвешивая все, речь идет пока только о рублях», отметила замглавы департамента. «В том числе для достижения цели поднять платежность нашей валюты и увеличить хождение рублей, в том числе в расчетах», — отметила она.

Изменения в КоАП предполагают «существенный штраф в процентном соотношении за нерепатриацию по тем контрактам, которые остаются в рублях, и по тем, которые есть в иностранной валюте», напомнила Шакина, это послужит стимулом для увеличения доли рубля в расчетах.