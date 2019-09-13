Ограниченное число эмитентов на российском рынке заставляет регистраторов, которые ведут реестры акционеров всех российских акционерных обществ, активизировать борьбу за клиентов, сообщает «Коммерсант» . По итогам первого полугодия 2019 года в тройке лидеров регистраторов по объему выручки произошел ряд изменений.

Так, первое место сохранила за собой компания «НРК-Р.О.С.Т.» с объемом выручки 839 млн рублей. Вторую позицию занял «ВТБ Регистратор» (515 млн рублей). На третьем месте — регистратор «Статус» (286 млн рублей, снижение на 28%).

По словам источников издания, «ВТБ Регистратор» выиграл конкурс на рассылку акционерам к собранию акционеров ФСК ЕЭС, регистратором которой является «Статус». «Это беспрецедентный случай в регистраторском бизнесе, потому что обычно рассылку осуществляет тот регистратор, который ведет реестр эмитента», — рассказал топ-менеджер одной из регистраторских компаний. Кроме того, потери в выручке «Статуса» источники объяснили уходом эмитентов, дочерних компаний корпорации «Ростех», в «РТ-Регистратор». По словам другого собеседника издания, в «ВТБ Регистратор» переманили директора одного из региональных филиалов «Статуса», который привел новых эмитентов, что могло прибавить к выручке около 10 млн рублей.

В целом выручка топ-10 регистраторов по итогам первого полугодия выросла незначительно — на 1,2%, до 2,87 млрд рублей.

Как отмечает один из собеседников издания, в настоящее время происходит снижение комиссии по договорам с эмитентами, которые заключались три — пять лет назад. По словам экспертов, стоимость услуг регистратора как минимум не растет, поскольку ужесточается конкуренция за эмитентов, число которых уменьшается. Кроме того, новые конкурсы эмитентов на оказание регистраторских услуг тоже не способствуют росту цен.