Построить карьеру в сфере бизнеса сложно для 77% молодежи, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В сфере государственной службы сложно построить карьеру 73% молодежи, политики — 73%. Также по сравнению с 2007 годом сегодня на 9% снизилось число россиян, считающих, что для молодежи сложно или практически невозможно построение карьеры в политической сфере.

Те, кто считает, что молодежи сегодня сложно или практически невозможно строить карьеру в указанных профессиональных сферах, — 47%. Россиян, убежденных, что молодежи очень легко или в целом достаточно легко реализоваться в сферах бизнеса, творчества, политики, науки, а также на государственной службе, — 19%. Еще треть россиян подошли к оценке дифференцированно (34%), говорится в исследовании.

Россияне в возрасте от 45 до 59 лет (27%) и те, кому от 60 и старше (24%), чаще видят сложности для молодежи в карьере в вышеперечисленных сферах. Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (13%), от 25 до 34 лет (25%) и от 35 до 44 лет (24%) более уверены в достижении успеха молодежью в бизнесе, политике, науке, творчестве и на государственной службе.