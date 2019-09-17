Создание единого информационного ресурса о населении позволит ввести в России контроль за доходами и расходами граждан, в том числе чиновников и членов их семей, заявила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, выступая на заседании Госдумы.

Депутаты приняли в первом чтении правительственный законопроект «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении РФ». Ресурс, формировать и вести который будет Федеральная налоговая служба (ФНС), позволит уполномоченным органам получать всю совокупность сведений о гражданах, которые есть в других информационных ресурсах: системе ЗАГС, реестрах юридических лиц, предпринимателей, имущества, будет указан ИНН.

«Ресурс позволит, например, получать полные сведения о доходах семьи. Связь семейная через ЗАГС будет точно показана — выстраивание семейного дерева будет тут же показано», — сказала Нестеренко, отвечая депутатам, которые интересовались, поможет ли такая система контролировать общие расходы и доходы чиновников и их родственников в целях борьбы с коррупцией.

Глава ФНС Михаил Мишустин в свою очередь отметил, что на сегодняшний день вся совокупность данных, которые получает налоговая служба в соответствии с положениями Налогового кодекса, уже позволяет анализировать соответствие доходов и расходов граждан, в том числе чиновников и их близких родственников, на протяжении более чем десяти лет.

«Если вы говорите о введении контроля за расходами граждан — можно ли это сделать? В принципе, с доработкой информационной системы, в том числе с использованием единого ресурса о населении, это можно будет делать более качественно», — сказал глава ФНС.