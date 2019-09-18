Заказанная следствием экспертиза пакета акций компании International Financial Technology Group (IFTG), принадлежащего банку «Восточный», показала, что его рыночная оценка составляет 60 млн долларов или порядка 3,8 млрд рублей, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию. Источник РБК , знакомый с ходом следствия, подтвердил эту информацию и пояснил, что оценку проводил независимый оценщик.

Акции IFTG были переданы «Восточному» в феврале 2017 года в обмен на прощение долга Первому коллекторскому бюро. Из-за ограничения в уставе IFTG, которые были выявлены аудитором PWC, оказалось, что владелец пакета, доставшегося «Восточному», мог претендовать на выплату дивидендов всего лишь на 3,5 тыс. долларов. В сентябре 2018 года ошибку в уставе исправили и убрали ограничения, закрепив за ценными бумагами конкретные активы — доли в работающих на фондовых рынках ITI Capital и ITI Funds, маркетплейсе Finvale и стартапе в сфере эквайринга 2can & iBox.

​Суд отложил разбирательство о допэмиссии «Восточного» из-за оценки акций Судебное заседание откладывается до 3 октября.

Независимый оценщик, заказанный следствием, установил, что из-за ограничений в уставе IFTG на момент сделки акции стоили все же больше 3,5 тыс. долларов — 260 млн рублей, сказал собеседник РБК. Изначально следствие оценивало акции в 600 тыс. рублей, хотя в самом «Восточном» указывали, что они стоили порядка 3 млрд рублей.

В связи со сделкой по бумагам IFTG в феврале 2019 года Калви задержали по подозрению в мошенничестве. Следствие посчитало, что сделка была невыгодна из-за низкой стоимости акций.

Как заявили в «Восточном» порталу Банки.ру, кредитная организация еще не ознакомлена с проведенной экспертизой. Если она есть, банк будет требовать проверки эксперта на независимость и переназначения эксперта.

«Эти выводы противоречат мнению международного аудитора из большой четверки и выводам люксембургских юристов. Для начала банк хочет ознакомиться с доводами, приводимыми для цифры 260 млн (рублей. — Прим. ред.), не говоря уже о 3,8 млрд (если такая оценка есть в природе), и после этого комментировать экспертизу», — говорится в сообщении «Восточного».