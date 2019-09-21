Банк «Русский Стандарт» внедрил новые сервисы в личном эквайринг-кабинете клиента — online merchant services, говорится в сообщении финучреждения.



«В числе ключевых нововведений — возможность самостоятельно в личном кабинете формировать в электронном виде ежемесячные первичные бухгалтерские документы по заключенным договорам интернет- и торгового эквайринга. Банк «Русский Стандарт» запустил еще одну актуальную новинку — отчет по претензионным операциям, который позволяет своевременно отслеживать и предотвращать финансовые потери по поступившим запросам на возврат средств (претензиям клиентов)», — отмечается в релизе.

В online merchant services также появилась возможность выгружать детальную аналитику продаж по покупкам, оплаченным банковскими картами. Помимо этого, в личном кабинете доступны стандартные трансакционные отчеты, расшифровки платежей и онлайн-данные о проведенных операциях, уточнили в «Русском Стандарте».