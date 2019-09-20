Минюст России опроверг информацию СМИ о якобы отмене некоторых профессиональных праздников в РФ.

«Отмена правовых актов о профессиональных праздниках в рамках реализации механизма «регуляторная гильотина» не планируется», — сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что в России в рамках «регуляторной гильотины» рассматривается возможность признать утратившими силу ряд нормативных актов СССР о профессиональных праздниках. В аппарате правительства поясняли, что срок подготовки проекта постановления с конкретным списком отменяемых правовых актов — 1 февраля 2020 года. Профильным ведомствам было поручено внести свои предложения об исключении отдельных документов из перечней, а также представить в правительство предложения по их дополнению к 10 октября 2019 года.