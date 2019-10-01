Центробанк РФ направит в Сбербанк предписание в связи с неподключением банка к Системе быстрых (СБП) платежей до 1 октября, сообщает ТАСС .

«В настоящий момент десять из 11 системно значимых банков подключились к СБП и активно работают в системе. Банку, не подключившемуся в срок к СБП, будет направлено предписание об устранении нарушения», — говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Десять системно значимых банков подключились к СБП в установленный регулятором срок до 1 октября 2019 года. Сбербанк в свою очередь остался единственным системно значимым банком, который не является участником системы, свидетельствует информация, опубликованная на официальном сайте СБП.

В ЦБ подчеркнули, что все системно значимые кредитные организации должны были подключиться к СБП к указанному сроку, у регулятора «единые подходы ко всем участникам» банковского сектора РФ. Также в пресс-службе регулятора отметили, что в случае нарушения установленных правил в соответствии с законодательством к участнику рынка «применяются меры».

Банки с универсальной лицензией должны подключиться с 1 октября 2020 года. По мнению регулятора, у участников рынка было достаточно времени — с ноября 2018 года была доступна вся необходимая документация.

«Правилами платежной системы Банка России установлено, что все системно значимые кредитные организации должны подключиться к СБП до 1 октября текущего года. Сроки едины для всех участников финансового рынка. У участников рынка было достаточно времени для подключения к СБП к этому сроку. Вся необходимая для этого документация была доступна с ноября 2018 года», — говорится в комментарии ЦБ.



ЦБ напоминал, что в апреле этого года был опубликован проект нормативного акта со сроком подключения 1 сентября 2019 года, но по результатам обсуждения с участниками рынка он был продлен до 1 октября. «Процедура подключения к системе у уже работающих в СБП банков по факту составила два — четыре месяца и не вызвала никаких сложностей», — подчеркнули в ЦБ.



Ранее глава госбанка Герман Греф заявил, что это не получится сделать к 1 октября из-за необходимости многочисленных доработок со стороны ЦБ и Сбербанка.