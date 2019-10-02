Лидерами в страховом мошенничестве остаются ОСАГО и другие виды автострахования. На них приходится 90% мошенничества. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов на заседании руководителей рабочих групп по противодействию страховому мошенничеству в Екатеринбурге.

«К сожалению также растут объемы страхового мошенничества в добровольном медстраховании и в страховании жизни, которое сейчас растет более высокими темпами, чем имущественные виды. Мы уже видим серьезные проблемы с противодействием страховому мошенничеству в них. Кроме того, вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС и рабочие группы должны подготовиться к его реализации, искать методы и формы противодействия страховому мошенничеству», — говорит Ефремов.

По его словам, мошенники в основном зарабатывают в судах, поэтому их главная задача довести дело до них, чтобы получить максимальную сумму дохода за счет штрафов. Как следует из рейтинга регионов РСА, за год, с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года, суды взыскали со страховщиков 5,4 млрд рублей штрафов и неустоек по закону о защите прав потребителей, в то время как страховые выплаты составили 5,9 млрд рублей. Плюс 2,3 млрд рублей — прочие накладные судебные расходы, в том числе на проведение экспертиз. В сумме размер судебных расходов достиг 7,7 млрд рублей, в 1,3 раза превысив сумму основного требования. Это говорит о том, что по итогам судебных разбирательств за прошедший год большая часть денег, присужденных потребителям, осела в карманах недобросовестных «автоюристов».

Аналогичная ситуация и в этом году. Проведенные РСА опросы страховых компаний показали, не менее 75—80% от объема судебных взысканий не доходят до потерпевших (выгодоприобретателей) и «оседают» на банковских счетах юридических посредников. Так, в первом полугодии недобросовестные автоюристы получили около 10,4 млрд рублей. Из отчетности страховых организаций за этот период следует, что по решению суда с них взыскали 13,67 млрд рублей, из которых 54%, или 7,7 млрд рублей, накладных расходов, которые не связаны со страховой деятельностью (штрафы, пени, неустойки, моральный ущерб, расходы на экспертизу и посредников). И этот показатель продолжает расти с каждым годом как в абсолютном, так и в относительном выражении.