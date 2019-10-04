Искусственный интеллект кардинально изменит мир, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

«Что касается того, о чем я сказал два года назад. Вы знаете, я должен признаться: я только занимался плагиатом. Собственно, не я говорю, специалисты говорят во всем мире, что искусственный интеллект самым кардинальным образом изменит мир и наши подходы к решению насущных проблем и проблем будущего. Просто изменятся целые отрасли производства, некоторые перестанут существовать, появятся новые. Потребуются новые рабочие места, старые профессии отомрут. И надо будет понимать, как решать социальные в этой связи проблемы», — сказал он.

Путин также подчеркнул, что искусственный интеллект повлияет на вопросы обороноспособности государств. «Те, кто будут владеть этими технологиями, получат преимущества, может быть, несопоставимые с ядерным оружием», — заявил президент.

По мнению главы государства, Россия может внести существенный вклад в развитие искусственного интеллекта. «У нас целая программа создана государственная по развитию искусственного интеллекта, как в Китае, США и других странах. Мы наращиваем свое усилие. Мы считаем, что здесь мы не только не можем опоздать или отстать, мы имеем все шансы преуспеть по этому направлению», — пояснил он, отметив при этом, что человечеству необходимо объединить усилия и выработать общие правила работы с новыми технологиями для сохранения устойчивости в мире.