Доллар и евро немного подешевели на самом старте пятничных валютных торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск курс доллара равнялся 65,06 рубля (минус 7 копеек к уровню закрытия предыдущей сессии), курс евро — 71,35 рубля (минус 5 копеек).



В последующие минуты доллар остается в «красной зоне», а евро предпринимает попытки укрепляться с периодическим уходом обратно в минус. На 10:13 курсы равны 65,09 рубля за доллар (минус 4 копейки) и 71,42 рубля за евро (плюс 2 копейки).

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб перед началом торгов предполагал, что «утренний незначительный рост нефтяных котировок может поддержать умеренное укрепление рубля». «Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,5—65,8 рубля, для европейской валюты — 70,7—72,1 рубля», — пишет эксперт.

«Рубль завершил вчерашний день практически без изменений, чему способствовала стабилизация доллара на мировом рынке. Сегодня с утра на малоиндикативном пока рынке Forex российская валюта пока подрастает к доллару на 20 копеек. Однако покупать рубль против доллара сейчас очень рискованно, традиционно рубль слабеет к концу года», — отмечал в комментарии, также распространенном до начала валютной сессии на Мосбирже, аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

