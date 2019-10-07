Клиентам НПФ «Открытие» доступен новый способ получения расширенного профиля в личном кабинете — сервис упрощенной идентификации. Он позволяет получить расширенный доступ в личный кабинет клиентам, у которых отсутствует номер мобильного телефона в учетной системе (УС) фонда и нет подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги», сообщает пресс-служба НПФ.

«Основная цель реализации сервиса — упростить процедуру получения расширенного профиля в личном кабинете. Воспользоваться сервисом может любой клиент с базовым профилем в личном кабинете, у которого в УС фонда нет номера мобильного телефона», — говорится в релизе.

В расширенном профиле личного кабинета, в отличие от базового, у клиента есть возможность видеть свои личные сведения и воспользоваться онлайн-сервисами:

подать заявление на назначение накопительной и негосударственной пенсии;

подать заявление на обновление банковских реквизитов для выплаты пенсии;

обновить/подтвердить неизменность сведений (паспортных данных, Ф. И. О., номера телефона);

запросить копии документов;

заключить договор индивидуального пенсионного обеспечения;

пополнить счет негосударственной пенсии онлайн;

настроить автоплатеж по негосударственной пенсии.

Для перехода к расширенному профилю с помощью упрощенной идентификации необходимо:



авторизоваться/зарегистрироваться в личном кабинете с базовым профилем;

сделать переход по ссылке «Перейти к расширенному профилю»;

выбрать способ упрощенной идентификации;

заполнить поля формы;

отправить данные в фонд;

подтвердить предоставление расширенного доступа в личный кабинет простой электронной подписью с помощью ввода СМС-кода, отправленного на номер мобильного телефона, указанный в заполненной форме.

Всю дальнейшую информацию об успешном/неуспешном переходе к расширенному профилю клиент получит в виде уведомлений по указанному адресу электронной почты.