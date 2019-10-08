Минфин России на безлимитном аукционе 9 октября предложит облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) и облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК), говорится в материалах ведомства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска № 26225RMFS с датой погашения 10 мая 2034 года и ОФЗ-ПК выпуска № 24020RMFS с датой погашения 27 июля 2022 года. Минфин предложит ОФЗ в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.