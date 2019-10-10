Для быстрой легализации eSim в России достаточно небольших терминологических изменений в правилах оказания услуг связи, утвержденных правительством, а также в приказах Минкомсвязи, регламентирующих использование телефонов разных стандартов. Об этом «Известиям» рассказал представитель ассоциации производителей и продавцов электроники РАТЭК Антон Гуськов. Ассоциация рекомендовала внести эти изменения на прошедшей 3 октября рабочей встрече, в которой участвовали представители Минкомсвязи, других профильных ведомств и компаний связи.

Так, РАТЭК предлагает изъять требование установки в аппарат физической сим-карты. Понятие «идентификационная карта абонента» ассоциация предлагает заменить на «идентификационный модуль». Правок в закон «О связи» не потребуется, поясняют в РАТЭК.

Гуськов предполагает, что изменения могут быть внесены в нормативную базу в следующем году. После этого абоненты смогут подключать eSim в салонах связи.

Пользователей eSIM смогут дистанционно идентифицировать по лицу и голосу Решение для идентификации пользователей eSIM может быть основано на Единой биометрической системе.

Сейчас правила переноса номера при смене оператора (MNP) предписывают абоненту получать новую сим-карту (в виде чипа) и вставлять ее в мобильный телефон. Если инициатива РАТЭК будет принята, процесс ускорится: получать чип и переносить номер с него на виртуальную сим-карту не придется.

По мнению экспертов, легализация eSim со временем позволит отказаться от дилерских сетей, торгующих физическими сим-картами, значительно ускорит набор абонентов, упростит подключение устройств к Интернету вещей. Но это произойдет, когда профиль абонента можно будет получать «по воздуху». Подключение в салонах связи не позволяет раскрыть весь потенциал eSim. Один из главных вопросов — безопасность персональных данных россиян при использовании eSim.