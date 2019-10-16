Каждый второй заемщик допускает просрочку по кредиту, свидетельствуют данные Бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» и СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА). Так, объем просроченной задолженности физических лиц в портфелях банках составляет 1,3 трлн рублей, из которых порядка 40% приходится на штрафы и пени.

Хоть раз допускали техническую просроченную задолженность (от одного до 30 дней) 45% от всех заемщиков. Из доли всех должников 72% возвращается в график платежей. Объясняя причину внесения платежа с опозданием, клиенты в 35% случаев ссылались на забывчивость, 40% — на задержку зарплаты, 25% — на невозможность внести средства по причине отсутствия банкомата в месте нахождения.

На сроке просрочки 30—59 дней в график возвращается 22% банковских клиентов. То есть по факту каждый пятый пытается погасить долг. Если срок неплатежа превышает 60 дней, лишь 9% граждан возвращаются в график платежей.

В качестве причины неплатежей 50% должников называют финансовые трудности, вызванные потерей работы или снижением дохода. Еще 14% признают, что не рассчитали кредитную нагрузку, 10% должников планируют оспорить долг в суде, примерно по 8% граждан не согласны с суммой долга или считают, что его можно вовсе не возвращать.

