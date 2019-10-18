Правительство планирует запустить в ноябре 2019 года масштабный двухлетний эксперимент по выдаче и использованию облачной электронной цифровой подписи, говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Минкомсвязью. Об этом пишет РБК .

Согласно проекту постановления правительства, облачную цифровую подпись можно будет получить дистанционно, например, после авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации, которая используется на портале госуслуг, или в Единой биометрической системе, в июле прошлого года запущенной ЦБ и «Ростелекомом». Для использования подобной подписи не понадобится ни ставить специальный софт, ни подключать токен.

Так, компании и граждане смогут оформлять дистанционно бумаги для регистрации недвижимости и ее купли-продажи с помощью ипотеки, договоры об оказании услуг связи, для регистрации в качестве юрлица или индивидуального предпринимателя, для получения банковских гарантий и осуществления сделок с аккредитивами, оформлять сделки на электронных торговых площадках.

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В эксперименте кроме Минкомсвязи примут участие Минфин, Минэкономразвития, ФСБ, Росреестр, Центробанк, ФНС, ФСТЭК и несколько других ведомств, говорится в проекте постановления. К нему также намерены привлечь банки, операторов связи, электронные торговые площадки и другие юридические лица, а также граждан на добровольной основе.

По словам федерального чиновника и топ-менеджера одной из IТ-компаний, по итогам эксперимента «Ростелеком» может быть назначен оператором единой системы по выдаче и использованию облачных электронных цифровых подписей в России.

Как предполагают эксперты, если будут приняты необходимые нормативно-правовые акты и решены вопросы информационной безопасности, в будущем облачная подпись может заменить электронную, выдаваемую на токенах, сообщил он. Сейчас широкому использованию облачной цифровой подписи в России препятствуют пробелы в законодательстве. Также распространению технологии препятствуют и проблемы с информационной безопасностью и психологический фактор. Людям будет сложно доверить хранение такой критичной информации третьим лицам.