Центры «Мой бизнес» для предпринимателей откроются до конца 2019 года во всех субъектах России, за исключением Новосибирской, Смоленской областей и Республики Карелия, пишут «Известия» . Они создаются по инициативе Минэкономразвития в рамках проекта, направленного на увеличение числа бизнесменов.

В центрах в формате «одного окна» предприниматели могут оперативно решить вопросы по ведению или открытию собственного дела, получить дополнительные знания по бизнесу. Воспользоваться услугами новых структур могут в том числе иностранные граждане, желающие открыть бизнес в России. Многие услуги предоставляются онлайн.

По мнению экспертов, у многих предпринимателей сегодня не хватает юридических знаний, а центры «Мой бизнес» помогают собрать всю необходимую информацию. Также благодаря новому проекту Минэкономразвития снимаются неприязнь и страх у представителей бизнеса к бюрократическому аппарату и формируется доверие. Центры «Мой бизнес» в регионах, считают специалисты, будут способствовать увеличению числа предпринимателей на 20–30% за ближайшие несколько лет.