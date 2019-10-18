Правительство поручило Росимуществу и Минкомсвязи в четырехмесячный срок обеспечить реализацию сделки по консолидации «Ростелекомом» 100% Tele2, говорится в распоряжении Кабмина.

Президент России Владимир Путин в начале октября подписал указ об увеличении доли участия «Ростелекома» и его дочернего «Мобител» в уставном капитале ООО «Т2 РТК Холдинг» до 100%. Сейчас «Ростелекому» принадлежит 45% Tele2. Согласно указу, ВТБ выкупит допэмиссию акций «Ростелекома», при этом государство совместно с ВТБ и ВЭБом должно сохранить контроль над более чем 50% обыкновенных акций «Ростелекома», а доля РФ должна сохраниться в размере не менее 33,2%.

Также Росимуществу поручено обеспечить сохранение действия акционерного соглашения между РФ и ВЭБом (владеет 3,96% уставного капитала «Ростелекома»), определяющего порядок управления и голосования акциями «Ростелекома».

​«Ростелеком» планирует закрыть сделку по консолидации 100% Tele2 в I квартале 2020 года «Ростелеком» ожидает получения всех директив в конце октября.

Росимущество должно от имени РФ заключить акционерное соглашение с ВТБ в отношении приобретаемых им акций «Ростелекома». В соглашении должен быть предусмотрен запрет на распоряжение ВТБ частью приобретенных акций оператора в течение четырех лет с даты заключения соглашения, а также право на отчуждение этих акций по истечении четырех лет по решению правительства. При этом РФ должна иметь преимущественное право на выкуп бумаг.

Кабмин также поручил Минэкономразвития в двухмесячный срок после совершения сделки представить в правительство предложения по уточнению доли РФ в уставном капитале «Ростелекома» по итогам реализации его акционерами преимущественного права на выкуп акций допэмиссии, исходя из того что она не должна быть меньше 33,2%.