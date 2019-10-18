Ежегодные потери России в связи с таянием вечной мерзлоты составляют от 50 млрд до 150 млрд рублей, а в дальнейшем сумма ущерба будет только расти. Об этом заявил в интервью Bloomberg заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, пишет РБК .

По его словам, оттаивание почвы угрожает множеству построенных в Арктике зданий и других сооружений. «Масштаб очень серьезный. Трубы лопаются, сваи рушатся», — заявил Крутиков, назвав изучение вечной мерзлоты одним из приоритетов государства и одной из наиболее несправедливо забытых его задач.

«Как министерство, отвечающее за развитие Арктики, мы не можем игнорировать эту тему, поскольку она напрямую влияет на экономическое развитие», — отметил замминистра.

В конце сентября межправительственная группа экспертов по изменению климата опубликовала доклад, в котором предупредила о грядущем в ближайшие годы и десятилетия широкомасштабном таянии многолетней мерзлоты.

«Даже если глобальное потепление будет сдержано на уровне значительно ниже двух градусов Цельсия (выше доиндустриальных уровней), то к 2100 году растает примерно 25% приповерхностной (трех-четырехметровой глубины) многолетней мерзлоты. Если выбросы парниковых газов будут по-прежнему сильно увеличиваться, существует вероятность, что примерно 70% всей приповерхностной многолетней мерзлоты могут быть потеряны», — отмечалось в документе.

Ранее эксперты оценивали возможные общие потери мировой экономики из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике в 24,8 трлн или даже 66,9 трлн долларов.

В 2018 году изучающий деградацию вечной мерзлоты в Якутии научный сотрудник Института географии Лейпцигского университета Матиас Ульрих говорил, что в европейской части России проблему недооценивают.

«Не забывайте: более половины территории России находится в зоне вечной мерзлоты. Здесь добываются многие полезные ископаемые, значительная часть нефти и газа, здесь немало довольно крупных городов: назову лишь Якутск с населением примерно в 300 тысяч человек. И теперь представьте себе, что почва, на которой стоят дома и заводы, проложены автомобильные и железные дороги, трубопроводы, каждый год проседает на несколько сантиметров», — предупредил ученый.

По словам Ульриха, дальнейшая деградация вечной мерзлоты потребует серьезных дополнительных финансовых и человеческих усилий, чтобы поддерживать функционирование имеющейся инфраструктуры, и приведет к серьезному удорожанию дальнейшего освоения Севера.

Позднее ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин сообщил, что наиболее быстрое таяние вечной мерзлоты наблюдается в районе Воркуты, Салехарда, Читы, Улан-Удэ и Петропавловска-Камчатского.

«Обычные подходы к строительству подразумевают поставить фундамент на глубину протаивания. С таким расчетом строились все трубопроводы, а сейчас фундамент окажется не на твердой поверхности», — описал проблему эксперт.



Аналитик Bloomberg Джулиан Ли предупреждал, что несущая способность арктических фундаментов снизилась более чем на 20% с 1980 по 2010 год. По словам Ли, это представляет угрозу для российской нефте- и газодобычи.