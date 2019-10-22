Доля российских семей, чьих финансовых ресурсов хватает только на покупку еды и одежды, а на товары длительного пользования (компьютер, холодильник, стиральную машину, мебель и так далее) уже не хватает, в 2019 году увеличилась, следует из данных Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за I и II кварталы текущего года, которые приводит РБК .

В I квартале 2019 года денег на еду и одежду хватало 49,2% российских семей, что оказалось на 0,2 процентного пункта больше соответствующего показателя предыдущего года. Во II квартале их доля продолжила расти и составила уже 49,4%, что на 0,6 процентного пункта выше, чем годом ранее, и превосходит результат I квартала. Таким образом, доля российских семей, сообщивших, что у них нет финансовой возможности приобретать товары длительного пользования, а денег хватает только на еду и одежду, растет в текущем году уже два квартала подряд как в поквартальном, так и в годовом выражении.

Вместе с тем доля домохозяйств, которые могут позволить себе еду, одежду, товары длительного потребления, но у которых покупка автомобиля, квартиры или дачи вызывает затруднения, также увеличилась в 2019 году: в I квартале — на 1,9 п. п., до 31,7%, а во II квартале — на 2 п. п., до 32,6%.

Это положительная тенденция, утверждают в Росстате: перераспределение происходит за счет сокращения доли наименее обеспеченных групп населения и их перехода в группы с более высокими доходами, объяснили в ведомстве.

Росстат оценил рост реальных денежных доходов россиян в III квартале Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, выросли в III квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018-го на 3%.

Категория домохозяйств, сообщивших, что их доходы полностью уходят на приобретение продуктов питания и одежды, остается самой многочисленной, следует из данных госстатистики. Самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования, — среди семей, состоящих только из неработающих пенсионеров (58,8%), многодетных семей (56,1%) и неполных семей (53,9%), следует из данных за II квартал.

В региональном разрезе самая высокая доля семей, которым денег хватает только на еду и одежду, зафиксирована в Ингушетии (78,8%) и Чувашии (70,6%), а также в Ненецком автономном округе (69,7%) и Краснодарском крае (69,2%).

Доля российских семей, сообщивших, что их доходов хватает только на еду и одежду, увеличилась за счет сокращения доли самых малообеспеченных категорий домохозяйств, отметили в Росстате.



Респондентов, сообщивших, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, стало меньше в 2019 году — их доля стабильно сокращается. Так, в I квартале 2019 года 15,2% российских семей сообщили, что их финансовые возможности позволяют приобрести только продукты питания (в I квартале 2018 года таких было 16,7%). Во II квартале 2019 года доля таких семей опустилась до 14,1% с 16,1% год назад.

В квинтиле с минимальными доходами — первая доходная группа — произошло существенное сокращение тех, кому не хватает на еду (с 4% до 1,8%), сообщили в Росстате. Одновременно в этой же группе выросла доля тех, кому денег на еду хватает, но есть затруднения с покупкой одежды и оплатой ЖКХ, — здесь рост составил 3,7 п. п.



Больше всего домохозяйств, сообщивших, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды уже затруднительна, находятся в Республике Алтай: во II квартале 2019 года таких было 37%. На втором месте Пензенская область, в которой 31,6% указали, что их финансовых средств достаточно только для покупки еды, на третьем — Кабардино-Балкария с 30,1%, на четвертом — Рязанская область с 29,7%.

Статистика финансового положения домохозяйств представлена в рамках исследования Росстата «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств». Исследование проводится уже более 15 лет и охватывает 48 тыс. домохозяйств. Исследование имеет «субъективно-психологический аспект», заметили в статистическом ведомстве.

