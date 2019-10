Власти Черногории открыли прием заявок на получение гражданства за инвестиции, сообщили РИА Новости в секретариате по проектам развития правительства страны.

Программа получения гражданства Черногории за инвестиции вступила в силу с 1 января 2019 года и продлится в течение трех лет — за этот период будет принято максимум 2 тыс. заявок.

Соискатель обязан вложить 250 тыс. евро в один из одобренных правительством проектов по развитию отсталых районов (севера страны) или 450 тыс. евро в проекты в экономически развитых районах (столица и побережье). Помимо инвестиций необходимо уплатить 100 тыс. евро за вступление в программу, сумма пойдет в фонд неразвитых регионов.

«После согласования административных процедур определены условия для приема заявок», — заявили агентству в секретариате по проектам развития.

Секретариат по проектам развития правительства Черногории также опубликовал на своем сайте все условия программы и необходимые формуляры для соискателей инвестиционного гражданства и для членов семей.

Власти Черногории в начале июля определили международные агентства — посредников, которые будут проверять деловую репутацию кандидатов на гражданство и происхождение средств на инвестиции. Ими стали S-RM Intelligence and Risk Consulting LTD из Великобритании и Exiger Canada Inc. из Канады. Ранее, в июне, правительство страны опубликовало список лицензированных агентств-посредников на подачу заявок. Ими стали Arton Group GmbH из Австрии, международная Henley & Partners Government Services LTD и Apex Capital Partners DOO из Подгорицы.