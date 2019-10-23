Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 14 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,875 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 21,1 тыс. сделок на 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,69—63,99 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени был равен 71,0225 рубля, увеличившись на 11 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,5 тыс. сделок примерно на 396 млн евро по курсам от 70,84 до 71,1475 рубля за евро.

Рубль к вечеру слегка отступает в парах с иностранными валютами, констатирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Но здесь, продолжает она, ничего не происходит ровно так же, как не происходило и вчера, и днем ранее.



«Доллар США торгуется в непосредственной близости от 64 рублей, краткосрочно может оставаться в пределах 63,5—64,15. Евро вернулся незначительно выше 71 рубля, ориентировочный диапазон колебаний в паре евро/рубль составляет 70,8—71,25», — комментирует эксперт.