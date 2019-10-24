Затраты на еду среднестатистического российского домохозяйства составили в сентябре 20,6 тыс. рублей при общих тратах 65,9 тыс. Такие данные расчетов на основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel приводит исследовательский холдинг «Ромир» , уточняя, что, таким образом, доля затрат на питание (Food Index) равнялась 31,2%, что за годы наблюдений типично для первого осеннего месяца.

«Согласно расчетам, в сентябре общие расходы среднестатистической российской семьи составили 65,9 тысячи рублей, что на 0,3% больше, чем год назад, но на 6% меньше, чем в прошлом месяце. Доля затрат на продукты питания оказалась равна 20,6 тысячи рублей, что на 4,4% больше, чем год назад. Доля расходов на питание составила 31,2%, на 1,2 процентного пункта выше, чем год назад, и на 1,9 процентного пункта выше, чем в прошлом месяце», — отмечается в исследовании.



«Мы видим, что общие расходы россиян в прошедшем месяце снизились, при этом расходы на еду немного выросли, — отмечает президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин. — Очевидно, что россияне стараются не экономить на еде даже в случае сокращения общих трат. Рационализация покупательского поведения, которую мы отмечаем в последнее время, позволяет потребителям более эффективно и расчетливо планировать свой поход в магазин и избегать сильного роста трат на продукты питания».

В целом на текущий момент доля расходов на еду равняется среднему значению за последние 12 месяцев (также 31,2%) и несколько ниже среднего за месяцы 2019 года — 31,4%.

В холдинге «Ромир» подчеркивают, что доля затрат на продукты является одним из факторов, определяющих, к какой категории стран по степени благосостояния относится исследуемое население. Для интерпретации показателей Food Index «Ромир» предлагает использовать международные стандарты уровня жизни, утвержденные ООН на основе коэффициента Энгеля :