Процентная ставка по кредитам Банка России, предоставляемым в рамках безотзывных кредитных линий (БКЛ), с понедельника, 28 октября, снижается до 8,25% годовых, свидетельствует информация на сайте Банка России.

С 9 сентября этого года по кредитам в рамках БКЛ действовала ставка 8,75% годовых.

Напомним, ЦБ с 1 января 2016 года ввел норматив краткосрочной ликвидности для системно значимых кредитных организаций, предусмотрев возможность открытия таким организациям (а также их «дочкам» с капиталом более 25 млрд рублей и долей системного банка более 50%) безотзывной кредитной линии с лимитом не более величины регулятивной оценки размера дефицита высоколиквидных активов. Безотзывная кредитная линия открывается на один год (с возможностью открытия новой по истечении этого срока). Банк России не может расторгнуть договор до истечения срока действия БКЛ и изменить ее параметры в одностороннем порядке.

Центробанк с 1 мая этого года увеличил плату для кредитных организаций за право использовать БКЛ с 0,15% до 0,5% от величины установленного в договоре максимально возможного лимита. Ставка по кредитам, которые могут быть предоставлены в рамках БКЛ на срок до 90 дней, равна ключевой ставке плюс 1,75 процентного пункта.

Регулятор сегодня принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 п. п. до 6,5% годовых начиная с 28 октября.

Центробанк снова снизил ключевую ставку Это седьмое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в текущем году.



В апреле этого года сообщалось, что Банк России полностью свернет безотзывные кредитные линии для банков в течение трех лет. Безотзывные кредитные линии стали подменой надлежащей практики управления риском ликвидности для отдельных банков, поясняла первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.



Ранее в ЦБ также отмечали, что объем высоколиквидных активов, доступных на рынке, за последние годы значительно вырос, поэтому потребность в использовании банками БКЛ в качестве дополнительной опции для выполнения норматива краткосрочной ликвидности снижается. Повышая плату за пользование безотзывными линиями, в Центробанке объясняли, что это будет способствовать усилению стимулов к соблюдению банками норматива краткосрочной ликвидности за счет формирования портфеля высоколиквидных активов, а не за счет БКЛ.