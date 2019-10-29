Большинство россиян (65%) хотя бы раз задумывались о смене профессии, причем таких достаточно много в любой возрастной группе, выяснил аналитический центр сервиса «Авито Работа» в ходе октябрьского опроса. Однако на деле это удается только 17%, тогда как почти половина жителей страны откладывают перемены до лучших времен. Чаще всего профессию успешно меняет молодежь и люди пенсионного и предпенсионного возраста.

Больше всего тех, кто хотел бы радикально сменить профессию, среди респондентов в возрасте 25—34 лет (74%). Однако и среди опрошенных старше 65 лет их немало: 46% отметили, что им приходили в голову такие мысли.

Самая популярная причина для смены профессии с наибольшим отрывом от всех остальных — недовольство собственной зарплатой (63%). Вторая по популярности — желание найти баланс между работой и личной жизнью (28%). На третьем месте — усталость от рутины (23%). Каждый десятый респондент (11%) при этом хотел бы сменить текущую профессиональную сферу, так как полностью в ней разочаровался.

На деле только 17% удается осуществить задуманные перемены. 44% респондентов не удалось сменить профессию. 39% не уверены в будущем и отметили вариант «нахожусь в процессе смены». Мужчинам сменить профессию удается чаще, чем женщинам — 20% против 14%.



49% респондентов указали, что сменить профессию им мешает неподходящий момент. Второе место среди причин, по которым россиянам не удается осуществить задуманное, делят неуверенность в собственной квалификации и боязнь перемен (по 33%). Кроме того, 23% важен рабочий стаж или жалко потраченных лет. Женщины чаще сомневаются в своей квалификации и боятся перемен, чем мужчины (35% против 30% и 39% против 25% соответственно).